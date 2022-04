Klokken 20.37 fik politiet en anmeldelse om et knivstikkeri på Åboulevarden i Horsens

Meldingen lød på, at en person skulle være stukket med kniv.

Det bekræfter vagtchef Jesper Brian Jensen til B.T., der fortæller, at man fandt to blødende personer.

»Vi er fremme et minut senere og finder så to personer der er blevet stukket ned. Ambulancen kommer hurtigt efter og deres melding lyder på, at en af dem er kritisk tilstand, mens den anden er uden for livsfare.«

Herefter blev begge hastet til hospitalet og seneste melding er dog, at begge er uden for livsfare.

»I øjeblikket afhører vi vidner og sikrer beviser på gerningsstedet, men vi har endnu ikke fundet gerningsvåbnet,« forklarer Jesper Brian Jensen yderligere.

Der er indtil videre ingen anholdte i sagen, da gerningsmanden er flygtet fra stedet.

Politiet opfordrer vidner til at ringe 114.

B.T. følger sagen.