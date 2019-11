Der skete skader for 225.000 kroner, da fodboldspiller Jens Stages lejlighed blev angrebet med røgbombe.

To personer måtte springe ud af vinduet, da fodboldspiller Jens Stages lejlighed i Aarhus blev angrebet med en røgbombe natten til 14. juli.

- Vi blev vækket af lyden af et vindue, der blev smadret. Efterfølgende hørte vi en høj susen, og så blev stuen fyldt med røg, forklarer manden, der delte lejligheden med Jens Stage.

Han er tirsdag indkaldt som vidne i sagen i Retten i Aarhus, hvor tre mænd i 20'erne er tiltalt for at have kastet en brosten og en røgbombe.

Jens Stage var ikke selv til stede, da det skete, men det var bofællen og dennes kæreste.

- Der kom et skarp lys, og vi troede, at der var ild. Så vi gik i panik og sprang ud af vinduet, forklarer manden.

Lejligheden ligger i stueetagen i Eckersbergsgade i Aarhus, så der var ikke langt ned.

Alligevel kom mandens kæreste lettere til skade og blev tilset på skadestuen.

Røgbomben landede i stuen klokken 02.30 om natten, mens parret lå og sov i et tilstødende soveværelse. Dørene mellem værelserne var åbne.

En brandteknisk ekspert er indkaldt som vidne for at vurdere angrebets farlighed.

- De har efter min vurdering været i fare. Hvis de havde befundet sig i stuen, ville de have været i overhængende fare, siger Bjarne Olesen, der er brandundersøger hos Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut.

Lejligheden er blevet skadet af sod og røg som følge af røgbomben.

En opgørelse fra forsikringsselskabet viser, at istandsættelsen af lejligheden beløber sig til 150.000 kroner, ligesom der er sket skader på indbo for 75.000 kroner.

Angrebet fandt sted, kort efter at Jens Stage var skiftet fra AGF til FC København.

De tre tiltalte erkender, at det var dem, der kastede brosten og røgbombe ind gennem et vindue.

En 24-årig mand har forklaret, at det var hans idé, som han fik de to andre med på.

Han har forklaret, at han var voldsomt utilfreds med fodboldspillerens klubskifte.

Omkring røgbomben var viklet en seddel med ordene: "I Aarhus straffes forræderi. Svin!!! Judas".

En nogenlunde enslydende besked var få timer forinden sendt til fodboldspilleren af den 24-årige.

Det førte politiet på sporet af ham, og han blev anholdt to dage senere.

I august blev de to andre tiltalte i sagen anholdt, og alle tre har siddet varetægtsfængslet siden anholdelsen.

De erkender at have kastet en røgbombe, men bestrider farligheden i angrebet, som de karakteriserer som hærværk.

Der falder dom i sagen i næste uge.

/ritzau/