To personer er sigtet for at have stjålet håndsprit fra Herlev Hospital.

Det oplyser Vestegnens Politi i en pressemeddelelse.

De to unge mænd er 17 og 18 år. Den ene blev anholdt i morges og den anden meldte sig selv senere på formiddagen.

Ifølge politiet skulle de to have stjålet 13 beholdere med håndsprit fra hospitalet om eftermiddagen 12. marts.

»Jeg er tilfreds med, at vi nu har fat i de to mistænkte. Det er blandt andet lykkedes på grund af gode vidner og årvågne borgere,« siger politikommissær Andreas Mollerup, som tilføjer at sagen her understreger med hvilken alvor, politiet ser på tyverier af værnemidler i den nuværende situation.

Flere af landets hospitaler har oplevet problemer med tyveri af håndsprit de seneste uger, men det er ikke kun håndsprit, der bliver stjålet.

Søndag kunne B.T. fortælle, at ukendte gerningsmænd også have stjålet overtræksdragter fra Herlev Hospital.

»Region Hovedstaden kan bekræfte, at der er sket tyveri af overtræksdragter fra Herlev Hospital lørdag,« lød det i den forbindelse fra Region Hovedstaden. Det vides ikke, om der er anholdt nogen personer i den forbindelse.