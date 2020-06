En 45-årig kvinde og en 53-årig mand er tirsdag blevet anholdt og sigtet for grov økonomisk kriminalitet.

Det drejer sig om en kvindelig direktør og en mandlig daglig leder.

Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

De to personer sigtes for svig af særlig grov karakter med offentlige midler for ca. 1.7 millioner kroner ved at have udnyttet den midlertidige lønkompensationsordning under covid-19, ligesom de samtidig sigtes for grov hvidvask af et millionbeløb, oplyser politiet.

»Samfundet ser med stor alvor på sager om økonomisk kriminalitet mod Staten under Covid-19 krisen,« siger politiinspektør Kim Kliver og tilføjer:

»Der er konkret sigtet for forhold, som under den midlertidige kriselovgivning kan give firedobbelt straf.«

I forbindelse med efterforskningen har politiet i øvrigt beslaglagt et større pengebeløb.

De to personer forventes fremstillet i grundlovsforhør onsdag ved retten i Nykøbing Falster.