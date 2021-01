En mand og en kvinde er sigtet for at svindle for mere end 2,6 millioner kroner gennem lønkompensation.

En mand og en kvinde er blevet sigtet for at have svindlet med lønkompensation for mere end 2,6 millioner kroner.

Beløbet var fordelt ud over fem ansøgninger til Erhvervsstyrelsen.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Det har endnu ikke været muligt at få oplyst de sigtedes alder, ligesom politiet heller ikke ville ud med, om de to personer kender hinanden.

De to sigtede skulle have benyttet sig af muligheden for lønkompensation igennem to virksomheder, men det har ikke været muligt at få oplyst, hvilke to virksomheder eller hvilken branche der er tale om.

/ritzau/