To personer er nytårsaften reddet ud af en brændende lejlighed på en adresse ved Genforeningspladsen i Københavns Nordvestkvarter.

Det oplyser Hovedstadens Beredskab til BT.

»De to personer er kørt til skadestuen til observation for røgforgiftning og mindre forbrændinger,« fortæller operationschefen ved Hovedstadens Beredskab, Kristian Næsted.

»Vi er færdige med slukningsarbejdet. Vi er nu i gang med oprydning, sanering og udluftning, så det kan blive tåleligt for naboerne. Som jeg forstår det, er de to personer blevet bragt ud (af lejligheden, red.), inden vi ankom til stedet.«

Alarmopkaldet blev modtaget kl. 20.12, og ved adressen ankom kort efter otte brandfolk fra den lokale brandstation, fem mand fra specialtjenesten samt en indsatsleder, oplyser Kristian Næsted, der tidligere på aftenen betegnede branden som kraftig.

Årsagen til branden kendes endnu ikke.

Om fyrværkeri eller noget helt andet skulle være årsag til branden, vides altså ikke på nuværende tidspunkt.

Operationschef Kristian Næsted har dog et generelt råd til alle dem, der i timerne op til og efter midnat bevæger sig ud på gaderne.

»Man skal selvfølgelig sørge for at passe rigtig godt på sig selv, når man skyder fyrværkeri af, fordi der er mange mennesker omkring. Man skal huske sine fyrværkeribriller, aldrig fyre fyrværkeri af i hånden og huske at lade være med at bøje sig over fyrværkeri,« siger han og tilføjer:

»Man skal også holde sikkerhedsafstand til bygninger og personer.«