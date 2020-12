To er blevet ramt af skud på Østerbro i København.

Det oplyser vagtchef ved Københavns Politi Michael Andersen til B.T.



»21.26 får vi en anmeldelse om, at en forudrettet er ramt af skud. Herefter viser det sig, at der er tale om to personer, der er blevet ramt.«

Den ene forurettede er ramt af to skud i benet, men er ikke i kritisk tilstand. Den anden er ikke kommet til skade i en grad, hvor det skal behandles, oplyser politikommissær Baris Tuncer til B.T.

Skyderiet er sket ved Hans Knudsens Plads på Østerbro.

Politikommissæren mener, at det er for tidligt at sige noget omkring, om det er banderelateret eller ej. De arbejder ud fra flere forskellige teorier.



Politiet er massivt til stede og har i øjeblikket ikke yderligere - hverken om personernes tilstand eller omstændighederne.

Københavns Politi er også til stede ved Rigshospitalet.

»Det er almindelig procedure, at vi er det, når der er mistanke om, at der kan opstå en situation,« siger politikommissæren.

B.T. følger sagen.