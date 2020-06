To personer blev sent onsdag aften ramt af skud i Vollsmose lidt uden for Odense.

Det bekræfter Fyns Politi over for B.T.

»Klokken 23.49 blev der afgivet flere skud i Egeparken i Vollsmose. To personer blev ramt, men jeg kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om deres tilstand.«

Det siger vagtchef ved Fyns Politi, Steen Nyland, til B.T. torsdag morgen.

Onsdag aften blev to personer ramt af skud i Vollsmose. Torsdag morgen arbejder politiet stadig på stedet.

Af hensyn til efterforskningen vil han heller ikke oplyse mere om ofrenes køn og alder eller deres eventuelle realtioner.

Politiet ønsker heller ikke at komme nærmere ind på, hvorvidt den eller de formodede gerningsmænd er blevet anholdt.

Det er i det hele taget lige nu sparsomt, hvad politiet vil fortælle om hændelsen.

Skyderiet skete inde i selve boligområdet i den uroplagede bydel, og politiet er stadig massivt til stedet i området.

»Vi har afspærret gerningsstedet derude, og vi er stadig i gang med undersøgelserne, og det vil vi være en god del af dagen,« siger vagtchefen.

Han ønsker ikke på nuværende tidspunkt at komme nærmere ind på omstændighederne omkring skyderiet, eller hvorvidt episoden kan have forbindelse til andre konflikter i området.

Også i sidste uge blev der affyret skud i bydelen, skriver Fyens.dk. Fire blev anholdt i den forbindelse, men de blev løsladt uden sigtelser efter at være afhørt af politiet.

Som følge af skudepisoden blev der torsdag i sidste uge indført en visitationszone, der dækker en større del af Odense.