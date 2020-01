Midt- og Vestsjællands Politi er tirsdag aften massivt til stede i Køge, hvor der har været et skyderi.

Der har været en skudepisode i Køge tirsdag aften.

Det oplyser vagtchefen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

Skyderiet er sket på Parkvej, der er en vej i boligkvarteret Ellemarken.

- Det er rigtigt, at vi har haft et skyderi på Parkvej, siger vagtchefen.

Vagtchefen bekræfter, at nogen er ramt, men han har på nuværende tidspunkt ikke tid til at oplyse yderligere, fortæller han.

Over for Ekstra Bladet bekræfter vagtchefen dog, at to personer er ramt.

Om der er flere implicerede kan politiet ikke oplyse.

Det står ikke klart, om de ramte er alvorligt såret.

Billeder fra stedet viser, at der er politi og ambulancer på stedet.

/ritzau/