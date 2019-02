To mænd er i dag blevet overfaldet i Aarhus, oplyser Østjyllands Politi i et opslag på Twitter.

De to mænd henvendte sig på Skejby Sygehus efter de var blevet overfaldet, hvorefter ansatte på sygehuset kontaktede politiet.

Østjyllands Politi skriver i en pressemeddelelse, at de to personer har været en del af et større slagsmål mellem to grupperinger i det centrale Aarhus.

'Kl. 18:24 modtog Østjyllands Politi en anmeldelse fra sundhedspersonalet på Akutmodtagelsen på Skejby Sygehus, hvor to unge mænd kort forinden var ankommet.

Politi er ved Skejby Sygehus, hvor de undersøger et overfald på to personer. Foto: ØXENHOLT FOTO

De to unge mænd havde (ikke livstruende) knivlæsioner på henholdsvis baller og ben. Vi vurderer, at de to tilskadekomne havde været en del af slagsmålet i det centrale Aarhus'.

B.T.s medarbejder på stedet siger, at der foran Skejby Sygehus holder en sort bil med smadret forrude, som har forbindelse til de overfaldede. Samtidig har politiet afspærret ved Regenburgsgade og Tage-Hansens Gade.

Ifølge en vagt på sygehuset, som B.T.s udsendte har snakket med, er to personer anholdt og lagt i blå DNA-dragter på Skejby Sygehus.

Vagten oplyser, at politiets tilstedeværelse ved Regenburgsgade og Tage-Hansens Gade har forbindelse til de anholdte på sygehuset.

Ifølge pressemeddelelsen modtog politiet flere anmeldelser, og flere vidner har uafhængigt af hinanden oplyst, at der var blevet anvendt slagvåben, og at de to gruperinger var kørt fra stedet i to biler.

B.T. har været i kontakt med Østjyllands Politiet, som sent onsdag aften ikke kan af- eller bekræfte om der er to anholdte.

Politiet har heller ikke yderlige oplysninger på nuværende tidspunkt.

Politiet opfordrer til at kontakte dem på 114, hvis man har relavante informationer om slagsmålet.