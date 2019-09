En rutsjebane i en populær forlystelsespark kørte lørdag af sporet.

Ulykken, der skete i La Feria amusement park i Mexico City, har kostet to personer livet.

Ofrene var henholdsvis 18 og 21 år.

Vognen, som de to ofre sad i, gled af sporet, hvorefter den ramte noget metal, som var en del af rutsjebanen.

Politi og myndigheder er til stede ved rutsjebanen for at undersøge, hvad der gik galt, da rutsjebanen forulykkede.

Herefter faldt de to personer ud af vognen og ramte jorden.

De to unge døde af voldsomme hovedkvæstelser efter at være faldet 10 meter.

Forlystelsesparken skriver på Facebook, at personale og ledelse er meget kede af ulykken, samt at de har sørget for krisehjælp til pårørende.

'Sammen med myndighederne undersøger vi, hvad der gik galt,' skriver de desuden.