To personer er omkommet efter et dramatisk solouheld på Fyn.

Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Ulykken blev anmeldt klokken 14.51 til politiet og er fundet sted ved Korinth på det sydlige Fyn.

Her lød meldingen, at en bil var væltet rundt i et soloulykke.

Efterfølgende brød bilen i brand. Og en person omkom, mens en anden var i kritisk tilstand, lød det fra politiet.

Efterfølgende er politiet kommet med en opdatering, hvor det fremgår, at den person, som var i kritisk tilstand, også har mistet livet.

Det skriver politiet på Twitter.

Her fremgår det også, at de omkomne var henholdsvis 81 og 84 år.

'Opdatering på færdselsuheld i Korinth: Personen i kritisk tilstand er desværre også afgået ved døden. Der er tale om 2 mænd i alderen 81 og 84 år fra Nyborg. Pårørende er underrettet. Bilinspektør arbejder fortsat på stedet. Kør forsigtigt derude,' skriver politiet.

B.T. følger sagen.