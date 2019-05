En voldsom brand i Lyngby har kostet en mand og en kvinde livet. Brandårsagen kendes endnu ikke.

En mand og en kvinde har lørdag mistet livet i forbindelse med en brand i Lyngby.

Det oplyser Nordsjællands Politi, der fik alarmen om branden klokken 11.29.

Branden opstod i en lejlighed i en etageejendom på Skeltoftevej.

- Røgdykkere fik de to personer ud af lejligheden. Den ene blev behandlet i ambulancen og kørt til Rigshospitalet, men her blev vedkommende erklæret død. Den anden blev erklæret død på stedet, fortæller vagtchef Christian Kobbernagel.

De to omkomne er kort før klokken 13.30 ikke blevet identificeret med sikkerhed.

Beredskab Øst skriver på Twitter, at man har 24 brandfolk og 10 brandkøretøjer på stedet.

Branden udvikler voldsom røg, som har bredt sig til naboopgange, tag og kælderen, lyder det.

Ifølge Christian Kobbernagel er otte personer blevet evakueret fra to opgange.

Omkring klokken 13.40 skriver Beredskab Øst på Twitter, at branden er helt under kontrol, men at brandfolkene skal arbejde på stedet noget tid.

Politiet kan lørdag eftermiddag ikke sige noget om brandårsagen.

- Det må de nærmere undersøgelser vise, siger vagtchefen.

