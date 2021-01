Søndag morgen er to personer kommet til skade i forbindelse med et knivstikkeri i Nørresundby.

Det oplyser Nordjyllands Politi til Nordjyske.

»To personer er blevet bragt til Aalborg Universitetshospital. En er i kritisk tilstand. Det er det, vi kan sige på nuværende tidspunkt,« lyder meldingen fra vagtchefen.

Først anmeldelse tikkede ind til politikredsen klokken 05.25.

Her lød meldingen, at der var tale om et slagsmål. Kort efter forlød det, at flere var kommet til skade i forbindelse med optøjerne – og at en kniv var indblandet.

Nordjyllands Politi har efterfølgende anholdt fem personer.

Optøjerne er sket på Engvej i Nørresundby, hvor politiet fortsat er talstærkt til stede, skriver Nordjyske.

