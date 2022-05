To personer er tirsdag aften blevet kørt til hospitalet i forbindelse med et færdselsuheld.

Det oplyser Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi over for B.T.

Vagtchef Anders Dahl fortæller, at to personer befandt sig i bilen, da den røg af vejen og derefter ramte ind i et træ ved Kalbyrisvej i Næstved.

»De sad efterfølgende fastklemt, men er blevet frigjort. Der skulle ikke være tale om alvorlig tilskadekomst så vidt vides,« oplyser han.

For en sikkerheds skyld er de to personer blevet kørt til Slagelse Sygehus til et rutinetjek.

Hvad der er sket forud for ulykken, ved vagtchefen ikke på nuværende tidspunkt.

Politiet har forladt stedet igen.

Anmeldelsen om uheldet kom ind klokken 18.58.