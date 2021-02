To biler er kørt sammen i byen Østbirk tæt på Horsens, og et uheld med fem fastklemte i Vejle.

»Vi er lige nu ved at undersøge, hvad der er sket,« fortæller vagtchef Jørn Bystrup fra Sydøstjyllands Politi, mens Trekantområdets Brand skriver på Twitter, at flere er fastklemte efter et færdselsuheld på Højenvej i Vejle.

Det drejer sig også om to biler i Vejle, hvor mere end fem personer er kvæstet. Heldigvis viste det sig, at der kun var en af personerne, der var kommet til skade i en grad, hvor det krævede behandling.

Vedkommende er ikke i kritisk tilstand.

Jørn Bystrup fortæller, at der i hver af bilerne i Østbirk har været to personer. Den ene bils fører og den anden bils passager er kørt ind på hospitalet som traumepatient.

»Jeg kender ikke deres tilstand endnu, de har meget travlt med at hjælpe dem inde på hospitalet, derfor har vi ikke fået en melding endnu,« siger Jørn Bystrup.

Den tilskadekomne passager er en kvinde, mens man er usikker på, om den anden traumepatient er en mand. Det er heller ikke meldt ind endnu.

Opdateres....