Et knivstikkeri har sent fredag eftermiddag fundet sted i Næstved.

Nærmere bestemt ved et boligområde i Dyssegårdsparken.

Det bekræfter Sydsjællands Politi over for B.T.

»Jeg kan bekræfte, at der har været et knivstikkeri, og at vi er på stedet i øjeblikket,« fortæller Stine Stenbek, der er efterforskningsleder.

»Jeg kan sige, at den forurettede er under behandling på Rigshospitalet,« fortæller hun og siger, at hun ikke kan komme nærmere ind på, hvor alvorlig skade, der er tale om.

Det er to personer, der har været involveret i knivstikkeriet, og den formodede gerningsmand er nu anholdt.

Derudover lyder det, at de to mænd havde et forudgående kendskab til hinanden.

Den formodede gerningsmand vil blive fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Næstved lørdag.

Anmeldelsen modtog politiet klokken 16.49 og har været på stedet lige siden, og vil være det fortsat det meste af aftenen.