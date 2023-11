To personer er fredag aften i kritisk tilstand efter en voldsom færdselsulykke på Hundestedvejen i Frederiksværk.

Det oplyser Nordsjællands Politi til TV 2.

Her lyder det, at tre biler er kørt sammen, og at politiet arbejder med en hypotese om otte tilskadekomne, hvoraf to af dem er i kritisk tilstand.

Der er både politi, brandvæsen, ambulancer, lægebiler og helikopter til stede.

Vejen er spærret som følge af ulykken. Vejdirektoratet oplyser på det sociale medie X, at den først forventes genåbnet ude på natten.

