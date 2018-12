En mand og kvinde er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden.

Fyns Politi oplyser søndag aften på Twitter:

»Fyns Politi er lige nu massivt tilstede på Helnæs. På en adresse er fundet 2 døde personer. Vi efterforsker sagen som en drabssag. En person er anholdt i forbindelse med efterforskningen. Pt. intet yderligere. Opfølgning følger.«

I følge B.T.'s mand på stedet er området totalt lyst op af blå blink. Tragedien rammer på en dag, hvor der har været et stort, årligt julearrangment på Helnæs.

En mand og kvinde er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere En mand og kvinde er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden. Foto: Sonny Munk Carlsen

»Der er massivt politiopbud. Al traffik er spærret både til og fra. Det hele er totalt lukket ned,« fortæller B.T.'s mand på stedet.

»Der er rigtig meget politi herude. Der er teknikere på stedet, og beredskabsstyrelsen er her. Indsatslederen har sat sådan en mandsskabsvogn op som en lille station,« fortæller han.

Politiet fandt søndag eftermiddag to personer dræbt på en ejendom på øen Helnæs sydvest for Fyn. Fundet blev gjort klokken 15.11, og politiet anholdt kort efter en mand i sagen.

»Vi tog ud til ejendommen i en anden forbindelse og finder så de to personer dræbt,« fortæller vagtchef Torben Jakobsen fra Fyns Politi.

Fyns Politi er lige nu massivt tilstede på Helnæs. På en adresse er fundet 2 døde personer. Vi efterforsker sagen som en drabssag. En person er anholdt i forbindelse med efterforskningen. Pt. intet yderligere. Opfølgning følger #Fynspolitidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) December 9, 2018

Der er tale om en mand og en kvinde. En mand blev kort efter anholdt i nærheden. Han har ifølge vagtchefen 'en eller anden forbindelse' til de to dræbte.

Først på aftenen vil politiet ikke oplyse mere om sagen. Det er derfor uvist, hvordan de to personer er dræbt, ligesom der ikke er oplysninger om et muligt motiv.

Den voldsomme hændelse sker på en helt særlig dag på Helnæs, fortæller Sonny Munk Carlsen, som bor på øen med sin familie.

»Det er en dag, hvor - i hvert fald normalt - julefreden sænker sig over øen. Man hygger sig og går rundt til hinanden, og der kommer folk udefra fra nær og fjern for at være med til Jul på Helnæs og købe en dekoration eller måske en stak brænde med hjem,« siger han.

En mand og kvinde er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden. Foto: Sonny Munk Carlsen Vis mere En mand og kvinde er søndag fundet dræbt på Helnæs. Politiet har anholdt en mand, der opholdt sig i nærheden. Foto: Sonny Munk Carlsen

Han forklarer, at arrangementet hedder 'Jul på Helnæs', og at der bliver pyntet op og holdt julestuer mange steder.

»Nogle steder, blandt andet i Det gamle Mejeri, bliver der serveret mad. Og på Helnæshus er der julestue, og der bliver spillet musik. Så den her tragedie rammer lige på en dag, som skulle handle om alt andet end et dobbeltdrab,« siger Sonny Munk Carlsen.