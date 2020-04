To personer er torsdag formiddag fundet døde i en jolle ved Holten Strand nær Nysted.

Det oplyser Sydsjællands Politi på Twitter.

'Eftersøgning ved Holten Strand: Der er her til formiddag fundet to personer og en hvid jolle, der begge er omkommet. De pågældende er ikke identificeret endnu. Politiet og det kommunale beredskab arbejder stadig på stedet, og der er pt. ikke yderligere oplysninger,' skriver politikredsen på Twitter og har efterfølgende tilføjet:

'De omkomne er identificeret og pårørende er underrettet. Alt tyder på, at de 2 er forulykket med deres jolle. Der er ikke yderligere kommentarer eller oplysninger i sagen.'

Vagtchef ved Sydsjællands Politi Lars Vestervig uddyber over for B.T.

»Vi har haft en eftersøgning i gang siden i går aftes af de to, efter de blev meldt savnet af pårørende, og så modtager vi en anmeldelse for lidt siden om, at nogen har fundet dem, Der er tale om to mænd.«

Ifølge Ritzau er de to mænd i henholdsvis 40'erne og 50'erne.

Opdateres...