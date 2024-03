Midt- og Vestjyllands Politi har fundet to døde personer på Brunhøjen i Nykøbing Mors.

Der er tale om en 40-årig kvinde og en 46-årig mand.

»Der er ikke nogen ydre tegn på, at der er sket en kriminel handling. I morgen vil der blive lavet en obduktion, der måske kan give nogle svar på, hvad der er sket,« siger Jens Claumarch.

Han fortæller videre, at man også vil tage nogle prøver, at der kan kortlægge, om der er tale om en form for forgiftningen.

»De prøver tager lidt længere tid at få svar på,« siger vagtchefen.

Han fortæller videre, at det var familiemedlemmer til de to afdøde, der kontaktede politiet, da de ikke havde hørt fra den 40-årige kvinde og 46-årige mand i flere dage.

En patrulje blev sendt til huset, hvor de to personer blev fundet.

På X skriver politikredsen, at man siden søndag 10.00 har arbejdet på adressen på Brunhøjen.

»Vi har efterforsket et mistænkeligt forhold på en adresse på Brunhøjen, 7900 Nykøbing Mors. Der er fundet to døde personer, og efter de tekniske undersøgelser tyder intet umiddelbart på, at der er sket en forbrydelse.«

Politikredsen oplyser i øvrigt, at de pårørende er blevet underrettet.