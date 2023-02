Lyt til artiklen

Det er fortsat sparsomt med oplysninger i den tragiske sag fra Otterup på Fyn, hvor to personer tirsdag blev fundet døde.

Fyns Politi understreger dog over for B.T. onsdag morgen, at der ikke er noget i efterforskningen, der tyder på, at borgerne i området behøver at være bekymrede.

Tirsdag sidst på eftermiddagen rykkede politiet talstærkt ud til den nordfynske by, efter at to personer var blevet fundet livløse i et hus på Bøgevej.

Da politiet nåede frem, stod det klart, at der var tale om to døde personer.

Politiet rykkede talstærkt ud tirsdag eftermiddag, da der kom en melding om fundet af to døde personer i et hus i Otterup. Foto: Presse-fotos.dk

Et større område i beboelseskvarteret blev afspærret, og politiets teknikere arbejdede på stedet i mange timer.

Onsdag morgen er undersøgelserne på stedet færdige, men selve efterforskningen af sagen fortsætter.

»Vi afventer obduktionen af de afdøde, og derudover efterforsker vi yderligere,« siger vagtchef ved Fyns Politi, Henrik Krøjgaard.

Han kan endnu ikke sige noget om dødsårsagen eller komme nærmere ind på detaljerne i sagen.

Derfor er det også uklart, hvad der præcist er gået forud for den tragiske begivenhed.

»Jeg kan bekræfte, at det er husets beboere, der blev fundet. Derudover forventer vi at melde mere ud i løbet af dagen,« siger han.

Selvom politiet lige nu er tilbageholdende med at melde endeligt ud, hvad der er sket på adressen, understreger vagtchefen, at beboerne i området ikke behøver at være bekymrede.