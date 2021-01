En mand og en kvinde mistænkes for at svindle for mere end 2,6 millioner kroner gennem lønkompensation.

Med fem ansøgninger til Erhvervsstyrelsen skal to personer - en mand og en kvinde - have svindlet for mere end 2,6 millioner kroner.

Det er Københavns Politis opfattelse, lyder det på Twitter. Her oplyser politiet, at man har anholdt og sigtet manden og kvinden for coronarelateret svindel.

De to skulle ifølge politiet have benyttet sig af lønkompensationsordningen - en del af den pakke, som regeringen tilbyder virksomheder, der er nødt til at sende deres medarbejdere hjem på grund af coronarestriktioner.

Ifølge politiets oplysninger skulle svindlen være sket gennem to virksomheder. Det har dog ikke for Ritzau været muligt at få oplyst, hvilke virksomheder der er tale om, eller i hvilken branche de har virke.

Politiet har heller ikke villet oplyse, om de to personer kender hinanden - og i så fald hvordan.

Den 18. december oplyste Bagmandspolitiet i en pressemeddelelse, at det havde beslaglagt mere end seks millioner kroner hos en 64-årig nordjysk virksomhedsejer, der ligeledes var mistænkt for snyd med coronahjælpepakker.

Til og med den dato har Bagmandspolitiet modtaget i alt 182 anmeldelser om mulig svindel med coronahjælpepakker - hovedsageligt vedrørende lønkompensation.

I alt vedrører anmeldelserne et beløb på mere end 64,1 millioner kroner - en del af anmeldelserne er dog kommet, før der er udbetalt nogen penge.

Det store beløb er derfor heller ikke tilsvarende, hvad der er sivet ud af statskassen.

I forbindelse med anmeldelserne har Bagmandspolitiet beslaglagt mere end 17,1 million kroner.

