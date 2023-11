To personer er kommet alvorligt til skade i forbindelse med et knivstikkeri på Hammershusvej i den vestlige del af Aarhus.

Det oplyser Østjyllands Politi på X, det tidligere Twitter.

De to personer er begge uden for livsfare, skriver politiet.

»Sagen, som vi ser med stor alvor på, har udspring i det kriminelle miljø,« skriver Østjyllands Politi på X.

Videre oplyser politiet, at man vil sende en pressemeddelelse ud om sagen senere.

Da B.T. torsdag aften talte med politiet, lød det, at man var i gang med at undersøge et mistænkeligt forhold på stedet.

»Jeg kan bekræfte, at vi er på stedet, hvor vi undersøger et mistænkeligt forhold,« lød det fra vagtchef ved Østjyllands Politi Peter Andersen.

»Vi får en melding klokken 17.54. Vi tager ud til det mistænkelige forhold på Hammershusvej.«

I forbindelse med undersøgelsen afspærrede man også et område omkring stedet.