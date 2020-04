Det er foreløbig uvist, hvorfor et par i 60'erne fra Rindum ved Ringkøbing afgik ved døden.

En hjemmesygeplejerske fandt søndag middag to livløse personer - en mand og en kvinde - i en villa i Rindum ved Ringkøbing.

Vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi kan natten til mandag ikke sige, hvorvidt der er sket noget kriminelt.

- Det eneste, jeg kan bekræfte, er, at vi stadig ikke er færdige med efterforskningen, siger vagtchefen.

Søndag aften oplyste politikommissær ved Midt- og Vestjyllands Politi til Dagbladet Ringkøbing-Skjern, at der ikke er tegn på, at nogen har begået en forbrydelse mod parret.

Manden og kvinden boede sammen i huset, hvor de blev fundet.

Parret var i 60'erne og havde begge i flere år lidt af alvorlig sygdom, skriver Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

Tidligere søndag oplyste vagtchef Allan Riis til Ritzau, at efterforskere var sendt ud til huset i Rindum for at undersøge stedet.

- Da vi anser dødsfaldene for at være mistænkelige, har vi efterforskere på adressen for at klarlægge, hvad der er foregået, sagde han.

Hvis en person findes død, og der ikke umiddelbart kan fastlægges en dødsårsag, behandler politiet dødsfaldet som "mistænkeligt".

I den type sager benytter politiet samme fremgangsmåde i den tidlige efterforskning, som hvis der med sikkerhed var tale om et drab.

Det gør man for at undgå, at potentielt vigtige spor går tabt.

Politiet modtog anmeldelsen om dødsfaldene i Rindum søndag klokken 12 og arbejdede siden på at finde frem til parrets pårørende.

Søndag aften er der stadig familiemedlemmer, der mangler at få besked om, at manden og kvinden er afgået ved døden.

/ritzau/