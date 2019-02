Diverse udrykningskøretøjer er kørt til Haderslev havn, hvor to personer er faldet i vandet.

»Der er nået en patrulje frem, og begge personer er oppe af vandet og er okay,« siger Ole Aamann, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

Han oplyser, at grunden til, at de to personer var faldet i vandet, højst sandsynlig var beruselse.

»Den ene er kørt til hospitalet i Aabenraa til kontrol, men den anden ville ikke med,« siger Ole Aamann.

Det var to mænd på henholdsvis 34 og 54 år, som faldt i vandet.

Politiet modtog en melding via 112, og sendte straks patruljevogne og en ambulance afsted mod havnen.

Da den første patrulje nåede frem til den lille lystbådhavn, var der mindst en person oppe af vandet.

Dog kunne vagtchefen ikke med sikkerhed sige, om politiet hjalp den anden op, eller om han selv fik sig reddet i land.