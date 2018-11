To personer har mistet livet i en trafikulykke ved Thorning nær Kjellerup. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi.

Den alvorlige ulykke skete omkring klokken 10.30 på Aalborgvej ved en tilkørsel fra Ulvedalsvej, hvor en lastbil og en personbil stødte sammen.

Vidner har oplyst til politiet, at personbilen forsøgte at vende.

Her drejede den ud foran lastbilen, men føreren kunne ikke nå at bremse. De to personer blev dræbt på stedet.



Politiet er lige nu i gang med at underette de pårørende.

Lastbilchaufføren slap uskadt fra ulykken, og både politi, brandvæsen og bilinspektør er nu på stedet, hvor oprydningsarbejdet forventes at vare indtil cirka klokken 14.00.

Politiet oplyser, at ulykkesstedet kan passeres med forsigtighed. Hjemmeværnet er til stede for at regulere på trafikken.

