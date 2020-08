To personer har fredag eftermiddag mistet livet i en flyulykke på Fur.

Det bekræfter vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi.

I alt fire personer var ombord på det 'mindre fly', da det forulykkede.

»To personer er afgået ved døden, og de to øvrige passagerer er blevet fløjet til Rigshospitalet,« siger vagtchefen, Carsten Henriksen.

Vagtchefen har på nuværende tidspunkt ikke fået meldinger om tilstanden på de to tilskadekomne.

Det er fortsat ikke klarlagt, hvad der forårsagede flystyrtet.

Havarikommissionen er blevet tilkaldt for at foretage undersøgelser, som forhåbentligt kan klarlægge, hvad der gik forud for ulykken.

Opdateres...