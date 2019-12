To personer er lørdag efter middag bjærget i Brabrand Sø vest for Aarhus efter at være kæntret i en båd.

Hændelsen betød, at brandvæsenet hastede til stedet i en dramatisk redningsaktion med båd.

Også ambulance, lægebil og politi var involveret i redningsaktionen.

Vagtchef ved Østjyllands Politi, Michael Ørum, fortæller, at anmeldelsen om hændelsen kom klokken 13.28.

»Der er en med udsigt over søen, der bliver opmærksom på, at der ligger en båd i vandet,« siger han.

Kort efter ankom en patruljebil til stedet, og eftersøgningen af de to personer begyndte.

Vagtchefen forklarer, at søen er præget af mange siv. Derfor var det svært at skabe visuelt overblik over vandet fra søbredden.

»Vi har ikke visuel kontakt, men vi kan høre dem råbe,« sagde Michael Ørum inden de kæntrede blev fundet i det kolde vand.

De to personer meldes 'i god behold.'