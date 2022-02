To mænd på henholdsvis 19 og 20 år fra Aarhusområdet er torsdag blevet anholdt og sigtet for at have solgt kopivarer via deres virksomheds hjemmeside.

Det sker, efter National enhed for Særlig Kriminalitet har haft igangsat en efterforskning på baggrund af en anmeldelse.

Og det er altså den efterforskning, der torsdag mundede ud i, at politiet slog til i en aktion, hvor to mænd blev anholdt.

Under ransagningen af virksomheden blev der beslaglagt effekter som bevis i sagen, og den videre efterforskning går nu på at klarlægge omstændighederne og omfanget af det ulovlige salg.

Det er politiets opfattelse, at de to mænd via virksomhedens hjemmeside både sælger ægte produkter, men også falske kopier.

Nike har eksempelvis oplyst, at man slet ikke producerer smykker, hvorfor de beslaglagte Nike-smykker med sikkerhed er falske.

»Anholdelserne torsdag understreger alvoren i disse sager, idet forbrugerne handler i tiltro til, at de varer, som de køber på danske hjemmesider, er ægte og ikke krænker immaterielle rettigheder,« siger Anders-Emil Nøhr Kelbæk, der er politikommissær og leder af Sektionen for Rettighedsbeskyttelse i NSK, i en pressemeddelelse.

Mændene, der begge ejer den pågældende virksomhed, er sigtet for overtrædelse af straffelovens § 299b, stk. 1, nr. 2, jf. varemærkelovens § 42, ved under skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af et større antal varemærkeforfalskede produkter med henblik på videresalg.

De anholdte er løsladt efter ransagningerne og afhøringer.