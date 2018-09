To personer er blevet anholdt i København for forsøg på medvirken til terror. Det oplyser Københavns Politi i en pressemeddelelse.

PET og Københavns Politi slog til på flere adresser i Storkøbenhavn onsdag og har altså nu anholdt to personer, der mistænkes for medvirken til forsøg på terrorisme i udlandet. De to sigtede mistænkes desuden for at være en del af et kriminelt netværk.

Sagen omhandler indkøb og levering af genstande, bl.a. droner, som skulle bruges til kamphandlinger, fra Danmark til Islamisk Stat i Syrien og Irak.

Ifølge DR har Islamisk Stat siden 2016 brugt droner som direkte våben i konflikten i Syrien og Irak, fordi dronerne kan udstyres med sprængstof eller bruges til at observere, hvor fjenden befinder sig.

Ifølge DR's oplysninger er de anholdte to mænd på 29 år fra det nordvestlige København.

Den ene har tidligere været en del af den kendte salafistiske gruppe 'Kaldet til Islam', mens den anden har været aktiv i det mindre kendte 'Dawah-centret' - en islamistisk forening med mange af de samme medlemmer som 'Kaldet til Islam'.

De to personer er sigtet efter den såkaldte terrorparagraf, som fastslår, at handlinger som bl.a. drab, vold og frihedsberøvelse skal regnes som terrorisme, blandt andet hvis det er hensigten at skræmme en befolkning i alvorlig grad.

De to personer bliver fremstillet i grundlovsforhør torsdag formiddag.