Nordjyllands Politi kommer med sparsomme oplysninger om en mulig påsat brand med to anholdte.

To personer er blevet anholdt under mistanke for brandstiftelse i hus i den nordjyske by Gundersted. Det skriver Nordjyllands Politi på Twitter.

»Nordjyllands Politi efterforsker i øjeblikket en brand på Gunderstedvej i Gundersted. Vi mistænker branden som værende påsat og har anholdt to personer i sagen,« skriver politikredsen.

Vagtchef Mads Hessellund fortæller, at branden blev anmeldt klokken 16:23, og at den er slukket igen.

»Grunden til, at vi mistænker, at den er påsat, er, at vi har fundet noget på stedet, som indikerer det,« siger Mads Hessellund.

Han fortæller, at ingen personer eller dyr kom tilskade ved branden. Men derudover holder politiet kortene tæt til kroppen.

De anholdtes køn og alder, vil vagtchefen ikke komme nærmere ind på, ligesom han ikke vil sige, om der var nogen hjemme, da branden brød ud.

