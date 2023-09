Nordjyllands Politi har anholdt to personer i forbindelse med det skyderi, der fandt sted tæt på Hovedbiblioteket, under Aalborg Regatta den 25. august 2023.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

En større politistyrke rykkede ud for at afspærre et område nær Hovedbiblioteket på Østerbro i byen, rapporterede det regionale medie nordjyske.dk.



Vagtchefen ved Nordjyllands Politi oplyste dengang til Ritzau, at der skal være blevet affyret flere skud.

Anmeldelsen blev modtaget af Nordjyllands Politi den 25. august kl. 19.18. Her var der meldinger om skyderi i det centrale Aalborg og politiet spærrede omgående området af.

Siden er hændelsen blevet efterforsket intensivt. Det har nu ført til en nøje planlagt og koordineret anholdelsesaktion af to formodede gerningsmænd, på henholdsvis 17 år og 22 år.

»På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at sige noget om motivet for skyderiet. Foreløbige undersøgelser viser, at den sorte Volvo, der tidligere har været nævnt i sagen, er ramt af skud,« skriver politiet og fortsætter:

»Bilen er i politiets varetægt. Det formodes derfor, at den sorte Volvo har været målet for skudafgivelsen.«

De to anholdte vil blive fremstillet i grundlovsforhør tirsdag den 19. september kl. 10.00.

»Vi har fra første færd efterforsket intenst i sagen – afhørt vidner, samt sikret overvågningsmateriale og tekniske spor fra gerningsstedet. Disse efterforskningsskridt har samlet set gjort, at vi nu har kunnet identificere og anholde to af de formodede gerningsmænd.«

Sådan lyder det fra efterforskningsleder Martin Rolighed fra Nordjyllands Politi. Han fortsætter:

»Dermed er der i alt foretaget sigtelse af tre personer i sagen. Vi kan, på nuværende tidspunkt, ikke afvise, at der den kommende tid vil ske flere anholdelser/sigtelser i sagen. Vi efterforsker fortsat og holder alle muligheder åbne.«

Hør mere til blå blink og den kriminelle underverden her: