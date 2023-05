Et ældre ægtepar vågnede tidligt mandag morgen til en ubehagelig overraskelse. To mænd var nemlig brudt ind i ægteparrets hjem i Skagen.

Politiet var dog hurtige til at lokalisere de to indbrudstyve. Mændene blev i løbet af mandagen anholdt af politiet. Begge fremstilles i grundlovsforhør tirsdag ved Retten i Hjørring.

Begge er sigtede for røveri, oplyser Nordjyllands Politi.

Ifølge politiet har de to indbrudstyve været på jagt efter PH-lamper, og havde da også samlet en del sammen, inden ægteparret vågnede.

Indbrudstyvene skal dog angiveligt kun have fået en lampe med sig fra parrets hjem.

Der opstod ifølge politiet tumult, da indbrudstyvene flygtede fra ægteparrets hjem. Her skal de være løbet ind i parret, der blev væltet omkuld. Parret er ikke kommet alvorligt til skade, men er efterladt med knubs.

Ægteparret er ifølge politiet rystede over situationen.

Politiet oplyser, at de ser med stor alvor på sagen.

»Vi ser meget alvorligt på kriminalitet, som sker i eget hjem, og der blev sat markant ind på at få fundet de mistænkte. Heldigvis havde vi nogle gode spor at gå efter, og jeg er meget glad for, at vi har foretaget de to anholdelser i sagen,« fortæller Peter Skovbak fra Efterforskningscenter Frederikshavn.

Der er anmodet om lukkede døre ved grundlovsforhøret.

Lyt til B.T.s kriminalpodcast 'På fersk gerning' her, eller hvor du plejer at høre podcast: