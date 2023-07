Søndag formiddag er to personbiler kørt sammen på Bornholm.

Det er sket i et kryds på Svanekevej ved Østermarie.

Fra politikredsens side er der indtil videre småt med viden om, hvad der er sket, men billeder fra stedet viser flere ambulancer.

»Det kan bekræftes, at der er sket et færdselsuheld på den pågældende vej. Det eneste, jeg på nuværende tidspunkt ved, er, at det er to personbiler, der er kørt sammen, men jeg ved endnu ikke noget om eventuelt tilskadekomne.«

Der er heller ingen spærring, som hæmmer resten af trafikken.

Opdateres …