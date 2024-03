To passagerfly med kurs fra København mod Stavanger i Norge måtte torsdag eftermiddag vende om i luften på grund af en bombetrussel.

Nu har politiet nyt i sagen.

Passagererne på begge fly blev evakueret, da de landede i Københavns Lufthavn.

Det skrev Københavns Lufthavn på det sociale medie X torsdag aften.

»Vi kan bekræfte, at et fly på vej mod Stavanger er returneret til CPH grundet formodet mistanke om en bombetrussel. Vi samarbejder med de relevante myndigheder, som er i gang med deres arbejde, og alle passagerer er evakueret,« skrev lufthavnen.

Københavns Lufthavn rettede efterfølgende udmeldingen til at omhandle to fly.

Et billede bragt af TV 2 viser mennesker, der stiger ud af et fly i lufthavnen. Billederne viser også flere udrykningskøretøjer i området.

Københavns Politi meldte tidligere torsdag på X, at det første fly var »tømt for passagerer, som alle er i god behold inde i lufthavnen«.

Politiet oplyste efterfølgende på X, at endnu et fly var landet sikkert i Kastrup, og at alle passagerer er ude af flyet.

Omkring klokken 01 natten til fredag skriver Københavns Politi, at begge fly er blevet undersøgt uden fund af mistænkelige genstande. Derfor er politiindsatsen afsluttet.

Politiet har vurderet, at der ikke er behov for at undersøge yderligere fly end de to.

Ifølge det norske medie VG er der tale om et Norwegian-fly, der landede tilbage i København som det første, hvorefter et SAS-fly fulgte trop.

»Truslen var så ukonkret, at dette fly også blev bedt om at vende om for en sikkerheds skyld,« siger Københavns Lufthavns presse- og kommunikationschef, Lise Agerley Kürstein, til mediet.

Den danske pressechef i SAS, Alexandra Lindgren Kaoukji, siger ifølge NTB, at det er politiet, som instruerede SAS-flyet i at vende om.

Københavns Politi har over for Ritzau ikke kunnet bekræfte, om det er politiet, der har instrueret flyene i at lande. Politiet bekræfter blot at have modtaget en anmeldelse om en bombetrussel.

»Indtil videre kan jeg ikke komme med detaljer om, hvordan truslen er kommet til vores kendskab,« sagde vicepolitiinspektør hos Københavns Politi Simon Hansen torsdag aften.

En passager på Norwegian-flyet fortæller til det norske medie, at flyet var i luften omkring 15-20 minutter, før det måtte vende om.

Passageren oplyser videre, at der var »en rolig stemning« på flyet. Passagererne fik først besked om årsagen til, at flyet vendte om, da det var landet igen.

Også det norske flyselskab Norwegian har bekræftet hændelsen til det norske nyhedsbureau NTB.

»Vi kan bekræfte, at der har været en bombetrussel på flyet,« siger pressevagt hos Norwegian Silje Glorvigen til NTB.