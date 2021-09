Fredag den 6. august skete der to overfald på kort tid i Aarhus Midtby. En ung mand er anholdt i sagen, og nu efterlyser politiet en anden formodet gerningsmand med billede.

Det første overfald skete natten ti lørdag den 7. august klokken 01.15, hvor en 24-årig mand fra Aarhus blev overfaldet med slag og spark. Han havde sat en pose med alkohol udenfor sin opgang i Frederiksgade, mens han gik ind for at hente noget. Da han kom ud havde to personer taget posen og var på vej væk.

Da den 24-årige råbte efter dem, hvilket førte til, at de to mænd vendte tilbage og overfaldt den 24-årige mand med slag og spark på kroppen og i hovedet.

Blot få minutter senere fik politiet endnu en anmeldelse fra Christiansgade, hvor de samme to gerningsmand havde været på spil igen. Denne gang gik det udover to mænd på 25 og 27 år. De blev slået og de to gerningsmænd forsøgte at stikke dem med en skarp genstand.

Politiet kunne kort efter anholde en 21-årige mand, der blev varetægtsfængslet efter et grundlovsforhør. Der er på nuværende tidspunkt rejst tiltale mod ham, og han skal i retten i slutningen af oktober.

Det er til gengæld ikke lykkedes politiet at identificere den anden gerningsmand, og derfor offentliggør de nu et billede af den formodede gerningsmand, der beskrives som følgende:

Dansk af udseende

Ca. 18-20 år

Ca. 175-180 cm høj

Lyst hår i ”armycut”

Mørke øjenbryn og stritører