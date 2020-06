En 37-årig lettisk mand og en 33-årig ukrainsk mand er blevet idømt lange fængselstraffe for et røveri mod Illum i 2018.

Ved røveriet, der skete ved højlys dag, blev der stjålet ure for en værdi af 7,5 millioner kroner.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Den 37-årige mand har fået seks år og seks måneders fængsel, mens den 33-årige er idømt fem års fængsel.

Begge udvises af Danmark for bestandigt.

Det voldsomme røveri fandt sted 6. december 2018. Situationen blev fanget på video.

Den video af forbrydelsen viser med al tydelighed to maskerede personer iført handsker tage værdifulde varer fra to montre i indkøbscentret, der ligger helt centralt i København.

Af videooptagelserne ses gerningsmændenes fremgangsmåde.

Mens den ene med en økse slår glasset i to montre itu, tager den anden de kostbare genstande og kommer dem i en taske.

Af et skilt over montrerne fremgår det, at det er Rolex-ure, der har været røvernes bytte.

Dengang talte B.T. med et øjenvidne, som kunne berette om det voldsomme røveri:

»Jeg gik og så på nogle pæne ure, da jeg fornemmer, at der er en dame, der løber. Jeg ser så op og opdager den her mand med en pistol. 'Get the fuck out of here,' siger han,« fortalte øjenvidnet.

I stedet for at søge væk valgte øjenvidnet at filme forbrydelsen.

»Lige i starten tænkte jeg bare, at jeg ville filme det, fordi det var en fed 'story' (at kunne dele på sociale medier, red.). Men jeg tænker så også, at det er bevismateriale,« uddybede øjenvidnet.