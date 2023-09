For to uger siden omkom et ældre ægtepar under en brand i parrets hus øst for Hjørring.

Nu er brandårsagen fundet.

Branden opstod i huset, som ligger på Skovbovej mellem Astrup og Sønderskov, om aftenen den 13. september.

Ægteparrets 53-årige søn befandt sig også i huset, da branden brød ud. Han blev indlagt til observation for røgforgiftning, men var udenfor livsfare.

Forældrenes liv stod derimod desværre ikke til at redde. Det drejer sig om en 79-årig mand og en 80-årig kvinde.

»Vi betragter branden som en tragisk ulykke,« siger politikommissær ved Nordjyllands Politi, Carsten Straszek, til Nordjyske efter at brandårsagen nu er fundet.

De tekniske undersøgelser viser, at branden opstod ved nogle elektriske installationer i huset.