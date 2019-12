To er politianmeldt, efter at Rigsrevisionen har slået fast, at ansatte frit har kunnet svindle med indkøb.

To ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse er politianmeldt. Rigsrevisionen siger, at medarbejdere i årevis har kunnet svindle med indkøb.

Det skriver Altinget.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) kalder sagen meget alvorlig.

En undersøgelse fra Rigsrevisionen har afsløret, at medarbejdere kunne gennemføre fiktive indkøb på vegne af Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Styrelsen er med et budget på knap to milliarder kroner ansvarlig for alle Forsvarets bygge- og anlægsprojekter samt driften af alle Forsvarets bygninger.

Det er på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse, at de to ansatte er blevet politianmeldt for svindel.

De er mistænkt for at have benyttet hullerne i systemet, skriver Altinget.

Det bekræfter Forsvarsministeriet.

- Rigsrevisionens rapport er meget skræmmende læsning, og det er meget, meget alvorlig læsning der her, siger Trine Bramsen til Altinget.

/ritzau/