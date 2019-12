To ansatte er anholdt, efter at Rigsrevisionen har afsløret frit spil for svindel for millioner af kroner.

To ansatte i Forsvarets Ejendomsstyrelse er politianmeldt, efter Rigsrevisionen i en undersøgelse har afsløret, hvordan medarbejdere i årevis har kunnet bestille varer og tjenesteydelser uden andres indblanding.

Det skriver Altinget og Politiken.

De to ansatte er ifølge Ritzaus oplysninger blevet anholdt.

En undersøgelse fra Rigsrevisionen har afsløret, at medarbejdere kunne gennemføre fiktive indkøb på vegne af Forsvarets Ejendomsstyrelse.

Styrelsen er med et budget på knap to milliarder kroner ansvarlig for alle Forsvarets bygge- og anlægsprojekter samt driften af alle Forsvarets bygninger.

Det er på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse, at de to ansatte er blevet politianmeldt for svindel.

Ifølge Ritzaus oplysninger er der foretaget ransagninger i sagen.

De to anholdte er mistænkt for at have benyttet hullerne i systemet, skriver Altinget og Politiken.

Det bekræfter forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Jeg ser på det med meget stor alvor. Det må ikke ske, og jeg sad og måbede, da jeg læste kritikken fra Rigsrevisionen. Det må ikke forekomme, og derfor vil jeg slå benhårdt ned på det, siger hun til Ritzau.

- Jeg har allerede sendt et rejsehold afsted til styrelsen, som kommer til at kulegrave sagen og se efter, hvem der har ansvaret. Der er et forløb hos politiet, og det ser jeg frem til, tilføjer hun.

Rigsrevisionen har undersøgt en lang række indkøb foretaget af medarbejdere i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Her er der fundet brud på almindelige regnskabsregler i 75 procent af indkøbene.

Foruden den manglende kontrol af bestilling, levering og betaling, så er der også blevet betalt for varer og tjenesteydelser, som ikke er blevet leveret.

Desuden er mere end 80 procent af de fejlbehæftede indløb blevet bestilt og betalt i december og først leveret året efter.

/ritzau/