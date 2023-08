En kvinde er blandt de fire personer, som lørdag aften er blevet ramt af skud på Christiania. Det erfarer B.T.

Vejret var lunt, og der var mange mennesker på Christiania lørdag aften, hvor alt åndede fred og idyl.

Men kl. 19.20 blev den gode stemning afbrudt, da to maskerede gerningsmænd bevæbnet med pistoler begyndte at skyde.

Og på Christiania er man nu efterladt i dybt chok.

Vidner fortæller til B.T., at to maskerede mænd gik målrettet efter én person, en Hells Angels-rocker, under skyderiet.

Men tre andre personer blev også ramt.

Iblandt dem en kvinde, som blev ramt af skud i armen.

En anden person, en mand, blev ramt i benet, mens en tredje person blev ramt af skud i halsen.

Den fjerde persons, HA-rockerens, tilstand, er endnu ukendt.

Politiet har indkaldt til pressemøde ved Politigården kl. 22.45, hvor B.T. er til stede.