Svensk politi har søndag anholdt to mænd. Begge er mistænkt for at have medvirket til mordet på den svenske rapper C.Gambino.

Det skriver Aftonbladet.

Rapperen blev tirsdag aften fundet såret af skud i en parkeringsgarage i Göteborg.

Ifølge svensk politi ringede den 26-årige rapper selv 112, efter han i et bagholdsangreb var blevet ramt af to skud.

I maj måned blev rapperen C. Gambino kåret som Årets Hiphop navn ved den svenske Grammis uddeling. Foto: Pontus Lundahl/TT/Ritzau Scanpix Vis mere I maj måned blev rapperen C. Gambino kåret som Årets Hiphop navn ved den svenske Grammis uddeling. Foto: Pontus Lundahl/TT/Ritzau Scanpix



Men rapperens liv stod ikke til at redde, og han døde senere på hospitalet af sine kvæstelser.

C. Gambino vandt i maj prisen for Årets Hiphop ved de svenske Grammis-priser, men ifølge svensk politi havde den dræbte også en forbindelse til kriminelle netværk i Sverige.

Netop for at kunne stoppe de kriminelle bander har den svenske statsminister, Ulf Kristersson, efter drabet været ude og efterlyse et tættere samarbejde mellem lande.

»Vi ser, hvordan svenske gangstere ler hånligt, når de fra solkysten snyder svenske pensionister, andre gemmer sig i Tyrkiet eller Irak eller Iran. Det er åbenlyst, at vi skal have et meget, meget tættere samarbejde mellem forskellige lande,« siger statsministeren, der står i spidsen for partiet Moderaterna.

I 2021 blev den 19-årige svenske rapper Einár, som også sang om våben, stoffer og det kriminelle liv, dræbt af skud i Stockholm. Det drab er endnu ikke opklaret.

Mandag fremstilles de to, der er anholdt i forbindelse med drabet på C. Gambino, i grundlovsforhør.