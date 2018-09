Onsdag blev to mænd anholdt, da de ankom til Københavns Lufthavn. De sigtes for dødeligt overfald i Rødovre.

København. Da to mænd onsdag morgen klokken syv ankom til Københavns Lufthavn fra Tyrkiet, stod politiet klar til at anholde dem.

Anholdelsen kom dog ikke som en overraskelse for de to mænd, der er sigtet for grov vold og vold med døden til følge. De havde nemlig på forhånd aftalt med politiet, at de ville komme hjem.

Politiet mener, at de sammen med tre andre mænd den 5. marts overfaldt fire mænd ved et autoværksted på Korsdalsvej i Rødovre. En 33-årig britisk mand døde senere af sine kvæstelser.

Tidligere har politiet oplyst, at overfaldet "kan være motiveret af uenighed mellem enkeltpersoner om lokale forhold på ejendommen".

Nogle dage efter overfaldet blev en 36-årig mand varetægtsfængslet for at have deltaget i det.

I starten af maj anholdt politiet en 20-årig mand i sagen. Men da han dagen efter skulle fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Glostrup, lykkedes det ham at stikke af.

Ved retten holdt en sort VW Golf og ventede. Den 20-årige slap væk fra betjentene, der bevogtede ham, og sprang ind i bilen, der hurtigt kørte fra stedet.

Han fik tre måneder på fri fod, før han i begyndelsen af august igen blev anholdt og varetægtsfængslet i et nyt grundlovsforhør.

Tre andre mænd har været fremstillet i grundlovsforhør in absentia, så der kunne udstedes en international arrestordre på dem.

Onsdag valgte to af de tre efter aftale med politiet så at vende hjem. De to mænd på 21 og 37 år blev onsdag formiddag varetægtsfængslet i fire uger.

I grundlovsforhøret ville de ikke udtale sig, og de valgte at tænke over, om de vil kære afgørelsen om varetægtsfængsling til landsretten.

Anklager Britt Janni Hansen fortæller, at politiet i længere tid løbende har været i kontakt med de to mænd gennem deres forsvarere.

- Det førte til, at vi ophævede den international arrestordre, så de kunne rejse til Danmark og blive anholdt her, siger hun.

En 24-årig mand er stadig internationalt efterlyst for at have deltaget i overfaldet.

/ritzau/