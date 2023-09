Fredag aften udviklede sig til noget af et drama, da to unge mænd blev anholdt for at have truet en gruppe personer på livet i Varde.

Situationen blev en del mere alvorligt, da det viste sig, at de to mænd havde truet med en stor kniv i hylster og et luftgevær.

Lørdag eftermiddag er de to unge mænd på 22 og 24 år blevet varetægtfængslet i fire uger, efter de blev fremstillet i et grundlovsforhør for trusler på livet, oplyser John Christiansen, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til B.T.

Vagtchefen kunne endnu ikke sige, hvordan de to mænd forholder sig til sigtelserne.

Det har været tvetydigt, hvorvidt de to mænd var i besiddelse af en stor kniv eller machete, da vagtchef Ole Aamann i går sagde til JydskeVestkysten, at der var tale om en machete.

»Det er en sag, vi tager alvorligt, for det siger sig selv, at man ikke render rundt på gaden med et gevær og en machete,« sagde vagtchefen til mediet.

Men det forlyder nu, at der er tale om en stor kniv i hylster.

Vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi sagde fredag aften, at der havde været en forudgående relation mellem de de to mænd og den gruppe, der blev truet på livet.