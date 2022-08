Lyt til artiklen

To voldsomme brande i Nordborg lørdag har resulteret i, at to mænd er blevet varetægtsfængslet i fire uger. De er sigtet for brandstiftelse.

Det oplyser Sydjyllands Politi på Twitter.

De to mænd på 25 og 35 år blev begge fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Sønderborg klokken 13.

Mændene mistænkes for at stå bag to brande i Storegade i Nordborg.

Grundlovsforhøret foregik bag lukkede døre og er altså overstået for ganske kort tid siden. Den ene af de to, en 25-årig mand, har kæret kendelsen, mens den 35-årige ikke gjorde.

Begge nægtede sig i øvrigt skyldig i brandstiftelse.

Den ene brand blev anmeldt klokken 13.48 lørdag. Og umiddelbart efter – klokken 14.46 – brød endnu en brand ud.

I forbindelse med den ene brand blev en beboer indlagt til observation for røgforgiftning. En brandmand er desuden kommet lettere til skade under slukningsarbejdet.

Politiet oplyser søndag eftermiddag, at beboerne i Storegade 22, 23, 35 og 37 kan vende hjem igen, og at Pottemagergade, der er en sidegade, igen er åben.

Der er fortsat spærret for adgang til Storegade 25-33 og for 24-30.

'Her afventer genåbning nødvendige undersøgelser af brandstederne', skriver politiet på Twitter.