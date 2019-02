Retten i Herning har afgjort, at to mænd skal varetægtsfængsles i fire uger grundet mistanke om drab.

To mænd på henholdsvis 31 og 38 år er blevet fængslet i fire uger, efter at de er blevet sigtet for at have dræbt en mand og efterladt ham i et skovområde ved byen Borris i Vestjylland.

Det har retten i Herning afgjort tirsdag, oplyser anklager ved Midt- og Vestjyllands Politi Søren Kløvborg.

- Eftersom dørene til grundlovsforhøret var lukkede, er det begrænset, hvad jeg kan sige. Men det er jo sådan, at for at man kan varetægtsfængsle folk, så skal der være en begrundet mistanke.

- I dette tilfælde har retten altså fundet, at der var en begrundet mistanke om, at de to har begået drab, siger Søren Kløvborg.

De to nægter sig skyldige og kærede øjeblikkeligt afgørelsen til Vestre Landsret, og anklageren forventer, at retten onsdag vil tage stilling til kæringen.

Den dræbte er en 47-årig mand, der søndag eftermiddag blev fundet død af en forbipasserende i et skovområde nær et militært øvelsesterræn ved byen Borris sydvest for Herning.

Politiet betegnede først dødsfaldet som mistænkeligt, men efter en obduktion af den 47-årige blev det fastslået, at han blev slået ihjel.

Ifølge sigtelsen blev den 47-årige dræbt af knytnæveslag og slag med en stump genstand, skriver Jydske Vestkysten, der var til stede ved grundlovsforhøret og derfor hørte sigtelsen mod de to.

Konkret lyder sigtelsen på manddrab jævnfør straffelovens paragraf 237 for ved stump vold at have givet den 47-årige kraniebrud, hvilket slog ham ihjel.

Politiet mener, at drabet er sket fredag aften, men det er endnu ikke fastlagt, om manden blev dræbt ved findestedet eller kørt dertil, efter han var blevet slået ihjel.

Ifølge Jydske Vestkysten var de fængslede bekendte af den dræbte, og ligesom den 47-årige kommer de fra byen Tarm ikke langt fra Borris.

Den 38-årige blev anholdt klokken 04.15 natten til tirsdag, mens den 31-årige blev anholdt cirka fire timer senere.

/ritzau/