Det gik voldsomt for sig, da en mand blev knivstukket mandag aften. Tirsdag blev to unge mænd varetægtsfængslet i sagen.

De er henholdsvis 19 og 20 år gamle.

Knivstikkeriet førte til stort politiopbud samt flere politiafspærringer på og omkring Rosenborggade ved Kultorvet.

De to mænd er begge tiltalt for at have begået særlig rå vold mod offeret – en anden ung mand. Den ene af de to tiltalte er samtidig tiltalt for overtrædelse af våbenloven for at have været i besiddelse af en kniv.

Under overfaldet skal den forurettede være blevet stukket med kniv i venstre balle samt være tildelt flere knytnæve slag i ansigtet.

Den ene af de to tiltalte bar ifølge sigtelsen en urtekniv, som også var den, der formodentligt blev brugt ved overfaldet.

Politiet fandt senere en kniv de formoder er identisk med den, der blev brugt ved overfaldet, i en rist tæt på gerningsstedet.

De to tiltalte nægtede sig skyldige og ønskede ikke at udtale sig. De er foreløbig varetægtsfængslet 20 dage.

Vagtchef Martin Kajberg oplyste mandag, at sagen ingen relation har til bandekonflikter, men er en konflikt, der er opstået kort før gerningstidspunktet.

Begge mænd er tidligere dømte for røveri. Den ene af dem også for overtrædelse af våbenloven.

