En tidligere ansat og hans kammerat røvede en burgerbar. Dommen lyder på fængsel og udvisning.

Det koster to syriske mænd et års fængsel og en udvisning at have røvet en burgerbar i Aarhus.

Det har Retten i Aarhus bestemt tirsdag, fremgår det af en pressemeddelelse.

En 34-årig medarbejder på burgerbaren The Burger Shack fik sig i juni 2018 en slem forskrækkelse, da to mænd kom ind i restauranten.

Medarbejderen blev tvunget i gulvet og holdt fast af en 25-årig mand, mens en 26-årig mand tog omkring 16.000 kroner fra kasseapparatet. Det skete, mens en tredje endnu ukendt gerningsmand holdt vagt på Frederiksgade.

Inden gerningsmændene flygtede fra stedet, nåede den 26-årige at give offeret en knytnæve i skridtet.

Hele forbrydelsen blev optaget af et overvågningskamera.

Den 25-årige blev anholdt efter en ransagning i Horsens, mens hans makker meldte sig selv i september.

Den 26-årige viste sig at være en tidligere medarbejder på stedet, mens den 25-årige var hans kammerat.

I retten erkendte de to, at de havde været på stedet og haft fingrene i kassen.

Det skete dog i selvtægt, da restauranten skyldte den 26-årige penge, lød forklaringen.

Men restaurantejeren mente ikke, at han skyldte den 26-årige penge, forklarede han i retten.

Den 26-årige blev også dømt for et indbrud i en villa i Nordsjælland i september.

Den 25-årige blev desuden dømt for at have spyttet på en medarbejder på retspsykiatrisk afdeling, ulovlig våbenbesiddelse og overtrædelser af færdselsloven.

Den 26-årige ankede dommen på stedet, mens den 25-årige modtog dommen.

/ritzau/