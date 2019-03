En cykelhandler var tæt på at miste livet under et hjemmerøveri på Østerbro i København.

En morgen i februar 2017 blev en ældre cykelhandler overfaldet af to fremmede mænd i sin lejlighed på Østerbro i København.

Gennem cirka 40 minutter blev han slået med et koben, stukket med en kniv, sparket, bundet og trådt på halsen. Gerningsmændene slap væk fra stedet med værdier for i alt 95.000 kroner.

Onsdag har Københavns Byret idømt to mænd - Bujamin Redjepi og Ifraim Osmani - henholdsvis syv års fængsel og fem års fængsel for hjemmerøveriet.

Begge mænd udvises desuden af Danmark for bestandigt.

Bujamin Redjepi er 31 år og kommer fra Makedonien. Han dømmes for røveri af særlig grov beskaffenhed og forsøg på manddrab.

Ifraim Osmani er 46 år og har jugoslavisk baggrund. Han dømmes for røveri af særlig grov beskaffenhed, men ikke for drabsforsøg.

Ifraim Osmani deltog ikke i udførelsen af røveriet og overfaldet på cykelhandleren, men transporterede Bujamin Redjepi og en tredje gerningsmand til adressen på Østerbro.

Ifraim Osmani udstyrede desuden sine medgerningsmænd med et koben, en snor og en kniv forud for røveriet. Røveriet skete på hans foranledning.

Sidste år blev den tredje gerningsmand - albaneren Amarildo Cani - idømt syv års fængsel og udvist af Danmark.

Røveriet skete mellem klokken 08.00 og 08.40 den 27. februar 2017.

Offeret blev i dette tidsrum stukket med en kniv i venstre skulderblad, underarm og lår. Han fik to brud på strubehovedet, da han blev trådt på halsen, og han blev slået både med knyttet næve og et koben.

Desuden blev han sparket i hovedet og på kroppen. Da gerningsmændene havde frarøvet offeret kontanter, smykker, ure og elektronik for i alt 95.000 kroner, efterlod de cykelhandleren bundet, bevidstløs og i livsfare.

Bujamin Redjepi modtog sin dom, mens Ifraim Osmani valgte at anke afgørelsen fra Københavns Byret.

/ritzau/